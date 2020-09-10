وزارة العدل تفرج عن نتائج التكوين للإلتحاق بمهنة الموثق ومكان التعيين

أعلنت وزارة العدل عن نشر نتائج التكوين للإلتحاق بمهنة الموثق ومكان التعيين.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الموثقين المتربصين دفعة 2018 يمكنهم الإطلاع على و مكان التعيين على موقع الأنترنت لوزارة العدل www.mjustice.dz .

و أردفت أنه يمكنهم تحميل وطبع نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق، نسخة من قرار التعيين، نتائج التكوين، والملف اللازم لفتح المكتب العمومي للتوثيق.

وانه يمكن بإدخال اسم المستخدم الذي يمثل الرقم التعريفي للمعني وكلمة المرور التي أرسلت إلى المعنيين عن طريق رسالة نصية قصيرة “SMS” على الواجهة المخصصة لذلك على الموقع المذكور أعلاه أو الرابط https://concours.mjustice.dz/.

و في حالة وجود أي صعوبة للولوج من أجل استخراج هذه الوثائق يمكن للمعنيين الإستفسار عبر الإنترنت عن طريق البريد الإلكتروني الآتي: [email protected].