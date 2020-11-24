وزارة العدل تفنّد خبر تأجيل القضايا الجزائية بسبب إصابة المحبوسين بفيروس كورونا

فنّدت وزارة العدل خبر تأجيل القضائية الجزائية التي كانت مجدولة للمحاكمة على مستوى عدد من الجهات القضائية بسبب فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة العدل، فإن بعض الصحف تناولت أخبارها مفادها تأجيل العديد من القضايا الجزائية بسبب فيروس كورونا.

وفنّدت الوزارة قطعيا هذه الأخبار، مؤكدة بأن تأجيل هذه القضايا كان إستجابة لطلب دفاع المتهمين بسبب إصابة بعض المحامين بالفيروس.

وأكدت وزارة العدل من خلال البيان، أنه تم إتخاذ التدابير الوقائية من قبل مسؤولي المؤسسات العقابية حماية لنزلائها.

وأشار إلى أنه منذ ظهور الموجة الثانية تم تسجيل 30 إصابة، منها 26 حالة تماثلت للشفاء، وبقيت أربع حالات خاضعة للعلاج وهي في تحسن.