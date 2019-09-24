وزارة العدل تكذب خبر طلبها رفع الحصانة عن 13 نائبا برلمانيا

كذبت وزارة العدل أخبارا نشرها موقع إلكتروني، ورد فيها أنها رفعت للمجلس الشعبي الوطني طلبا برفع الحصانة عن 13 نائبا.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، إنها “تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر”.

وشدد بيان الوزارة على أن جميع النواب المذكورة أسماءهم في الخبر الكاذب، “لم يكونوا موضوع أي إجراء من هذا النوع”.

وكان موقع إلكتروني قد نشر خبرا، صباح اليوم، قال فيه إن وزارة العدل تقدمت بطلب للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن 13 نائبا.

وذكر الموقع الالكتروني أسماء النواب الـ13، والتشكيلات السياسية التي ينتمون إليها والولايات التي يمثلونها.