وزارة العدل تكشف تفاصيل قتل وحرق شاب بمنطقة الأربعاء ناثيراثن وتأمر بفتح تحقيق

أصدرت وزارة العدل اليوم الخميس بيانا توضح فيه تفاصيل قضية قتل مواطن وحرقه ببلدية الأربعاء ناثيراثن ولاية تيزي وزو

وحسب بيان لوزارة العدل، فإن الإجراء جاء لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوم امس، اثناء قتل مواطن عن طريق الحرق. فأفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناثيراثن الراي العام طبقا للمادة 11 من قانون الاجراءات،. أن مجموعة من المواطنين قامت بإلقاء القبض على 3 أشخاص كانوا على متن سيارة اثر شكوك راودتهم بانهم متورطون في الحرائق. وبعدها اعتدوا عليهم بالضرب. لتتدخل مصالح الشرطة وأخذتهم وتم تحويلهم إلى مقر الأمر. غير أن نفس المجموعة واصلت تهجمها على مقر الشرطة. باستعمال العنف وتمكنوا من استخراج احد الأشخاص الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة المدينة. والاعتداء عليه بالضرب واضرام النار في جسده مما ادى الى وفاته. كما تعرض عتاصر الشرطة الذين تدخلو لحماية الضحية الى اصابات متفاوتة

وأوضح البيان، أن نيابة الجمهورية أمرت الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية. للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم امام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى لا تمر الجريمة البشعة بدون عقاب وسيطلع الراي العام بنتائج التحقيق