وزارة العدل تكشف عن برنامج العمليات التكوينية لفائدة القضاة

أعلنت وزارة العدل، عن مشاركة قاضيين في ورشة إقليمية عبر الانترنت، في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويأتي ذلك، في إطار العمليات التكوينية المبرمجة بالجزائر لفائدة القضاة، من 13 إلى 18 مارس 2021.

وتدور الورشة حول تعزيز النظام القانوني ضد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و جنوب شرق أوروبا.

وسيتم تنظيم هذه الورشة، من 13 إلى 15 مارس، من طرف مصلحة الوقاية من الإرهاب التابعة لمكتب الأمم المتحدة.

وستجمع هذه الورشة مشاركين من الأردن، ولبنان، وتونس ونظرائهم الاقليمين.

وسيتم خلال هذه الورشة، مناقشة التطورات الأخيرة المرتبطة بظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب.

بما فيها إعادة التوزيع والتموقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومواجهة العدالة الجنائية لهذه التهديدات.