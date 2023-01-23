وزارة العدل.. تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة بمقرات المجالس القضائية

أشرف رؤساء المجالس القضائية عبر التراب الوطني اليوم الاثنين، على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحدثة بمقرات المجالس القضائية. ويتعلق الأمر بكل من بشار، تا منغست، الجلفة، البليدة، تلمسان، الجزائر، سطيف، عنابة قسنطينة، مستغانم، ورقلة، وهران.

كما أسست هذه المحاكم التجارية بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي -حسب بيان وزارة العدل-. حيث جاء الإسراع في تنصيبها تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 16 أكتوبر 2022. وهذا في إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة التي ميزها صدور القانون المتعلق بالإستثمار في جويلية 2022.

في حين، أشار البيان ذاته، أن الدوائر حددت اختصاصها بمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جانفي 2023. وتتشكل من قاض رئيس يساعده أربعة مساعدين يتمتعون بصوت تداولي ثم اختيارهم من بين الذين لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية. ويخضعون قبل مباشرة مهامهم لتكوين في المجالات ذات الصلة.

وتختص هذه المحاكم دون غيرها في منازعات الشركات التجارية التسوية القضائية والإفلاس، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار. ومنازعات التجارة الدولية المنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية. وتتميز الإجراءات أمامها بالزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى وفق آليات محددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.