وزارة العدل تنظم دورات تكوينية لفائدة القضاة

سيشارك 6 قضاة في ورشة عمل وطنية عبر الانترنت باستخدام منصة التواصل “kudo” حول “تطبيق متطلبات حماية البيانات في الجزائر”، يوم 15 جوان الجاري.ويأتي ذلك في إطار مشاركة القطاع في نشاطات البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وحسب بيان لوزارة العدل، تهدف هذه الورشة إلى إستعراض المعايير الدولية لحماية البيانات، و تأثيرها على المسائل الجريمة السيبيرانية.بالإضافة إلى تقييم الإطار التشريعي الوطني في هذا المجال. وعرض نتائج الدراسة المنجزة حول التشريع المتعلق بحماية المعطيات.وكيفية تأثير أنظمة حماية البيانات على عمل مصالح إنفاذ القانون.

كما سيشارك 10 قضاة في الارضية الرقمية للتكوين عن بعد حول “المبادئ الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب” من 15 جوان إلى 13 جويلية 2021، من تنظيم الشـرطة المالية الإيطالية.ويأتي ذلك، في إطار التعاون الجزائري الإيطالي.

وسيتم خلال هذا التكوين تقديم عرض عام حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.وكذا فريق العمل المالي والمعايير الدولية في المجال.والتعاون الدولي في مجال مصادرة العائدات الإجرامية في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود و كذا تقنيات التحليل المالي.