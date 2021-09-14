إعــــلانات
الوطني

وزارة العدل تنظم دورة تكوينية حول تقنيات الإتصال القضائي

بقلم فطومة حيدر
وزارة العدل تنظم دورة تكوينية حول تقنيات الإتصال القضائي
وزارة العدل
  • 144
  • 0

         أعلنت وزارة العدل تنظيم دورة تكوينية عن بعد، حول تقنيات الإتصال القضائي، في إطار برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر.

وقالت الوزارة عبر صفحتها، أنها ستنظم عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع الشريك الأوروبي الخبرة الفرنسية “Expertise France” دورة تكوينية.لـفائدة 13 قاضيا بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة من 19 إلى 21 سبتمبر، من تنشيط الخبيرة سيلين كليمون بترومان ووكيل جمهورية.

         وسيتم خلال هذه الدورة تقديم أدوات علاقات الاتصال، وعرض الدليل المنهجي المنجز من قبل إدارة برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر.وآليات الاتصال القضائي، وكتابة سيناريوهات .التواصل في الأزمات، وإعداد بيان صحفي وإعداد ندوة من خلال احترام أهداف الاتصال القضائي

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=985822
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر