وزارة العدل تنظم دورة تكوينية حول تقنيات الإتصال القضائي

أعلنت وزارة العدل تنظيم دورة تكوينية عن بعد، حول تقنيات الإتصال القضائي، في إطار برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر.

وقالت الوزارة عبر صفحتها، أنها ستنظم عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع الشريك الأوروبي الخبرة الفرنسية “Expertise France” دورة تكوينية.لـفائدة 13 قاضيا بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة من 19 إلى 21 سبتمبر، من تنشيط الخبيرة سيلين كليمون بترومان ووكيل جمهورية.

وسيتم خلال هذه الدورة تقديم أدوات علاقات الاتصال، وعرض الدليل المنهجي المنجز من قبل إدارة برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر.وآليات الاتصال القضائي، وكتابة سيناريوهات .التواصل في الأزمات، وإعداد بيان صحفي وإعداد ندوة من خلال احترام أهداف الاتصال القضائي

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