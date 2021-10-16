وزارة العدل تنظم دورة تكوينية لفائدة 15 عنصرا نسويا من جهاز الشرطة القضائية الليبية

تنظم وزارة العدل دورة تكوينية لفائدة 15 عنصرا نسويا من جهاز الشرطة القضائية الليبية العاملات بإدارة السجون. وذالك خلال الفترة الممتدة من 17 الى 26 من الشهر الجاري بفندق المنظر الجميل بمدينة سكيكدة.

وفي بيان للوزارة، يندرج تتظيم هذه الدورة التكوينية، في إطار التعاون الذي يربط وزارة العدل -المديرية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأضاف البيان، أن هذه الدورة التكوينية تتناول موضوع “التكفل بالنساء السجينات وفقا للمعايير الدولية”، كما تتضمن جملة من المحاور النظرية والتطبيقية ذات العلاقة بموضوعها، تؤطرها مجموعة من الكفاءات الجزائرية في قطاع السجون، وفق أحدث الطرق البيداغوجية.

هذا و ستتضمن هذه الدورة زيارة ميدانية للمؤسسة العقابية بسكيكدة قصد الإطلاع على طرق تنظيمها وتسييرها.

إلى جانب ذالك، تهدف هذه الدورة إلى اكتساب الموظفات المشاركات للمعارف العلمية والمهارات العملية وفقا للمعايير الدولية مما سيساهم في ترقية نوعية التكفل بالنساء المحبوسات بليبيا وبوجه عام في إصلاح المنظومة العقابية الليبية.

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