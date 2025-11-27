وزارة العدل تنظم ورشة علمية لإبراز التدابير الوقائية والعلاجية من المخدرات

انطلقت أشغال اليوم الدراسي اليوم الخميس بالمركز الثقافي بجامع الجزائر،الموسوم تحت عنوان “خلق منظومة وطنية متكاملة للوقاية من المخدرات. والمؤثرات العقلية وقاية تكفل حماية”. المنظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و ادمانها بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية لوزارة العدل.

حيث تهدف مبادرة وزارة العدل إلى إبراز التدابير الوقائية والعلاجية. وكذا الأحكام الموضوعية والاجرائية المستحدثة بموجب القانون رقم 25-03 المعدل. والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وتسليط الضوء على الجوانب القانونية ذات الصلة وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2029-2025، التي تهدف إلى ترسيخ رؤية وطنية قائمة على مقاربة شاملة تجمع بين البعد الوقائي والعلاجي، وتعزيز الآليات الردعية.

كما يندرج هذا اليوم الدراسي في إطار تعزيز الجهود المؤسساتية الرامية إلى دعم المنظومة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يعكس الإرادة الواضحة في اعتماد مقاربة متكاملة أساسها التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، وفق رؤية ترتكز على الوقاية التكفل والحماية.

