وزارة العدل: تنظيم دورة تكوينية حول “مساعدة ضحايا الجرائم”

تنظم وزارة العدل عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع الشريك الأوروبي “وحدة الدعم” دورة تكوينية متخصصة حول مساعدة ضحايا الجرائم.

وسيتم تنظيمها لفائدة جمهور متنوع يشمل 10 محامين و4 مساعدين قضائيين و7 جمعيات ناشطة في المجال القضائي.

وستنظم في الفترة الممتدة من اليوم الأحد 23 إلى الأربعاء 26 ماي 2021، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

وسينشط أشغال الدورة ثلاثة خبراء مختصين في المادة وهم SERGE PORTELLI، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد انطلاقا من فرنسا.

بالإضافة إلى السيدتين أيت زاي نادية، وفريدي بشرى، وذلك بصفة حضورية.

وتهدف هذه الدورة إلى تحسيس المشاركين الفاعلين في المجال القضائي لوضعية ضحايا الجريمة، لاسيما النساء والقصر.

وكذا التعرف على سبل التنسيق العملي بخصوص مجالات مساعدتهم وإطلاعهم بإطارها القانوني الداخلي والدولي وعناصرها وأدواتها.