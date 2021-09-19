وزارة العدل: تنظيم دورة تكوينية حول “نظام إدارة المحتوى WordPress”

أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد، عن تنظيم دورة تكوينية عن بعد حول موضوع نظام إدارة المحتوى “WordPress”وذلك في إطار دعم قطاع العدالة بالجزائر.

وستنظم هذه الدورة التكوينية عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع الشريك الأوروبي والخبرة الفرنسية “Expertise France”.لفائدة 8 مهندسين في الإعلام الآلي مجتمعين بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، إبتداءا من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb