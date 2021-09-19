إعــــلانات
الوطني

وزارة العدل: تنظيم دورة تكوينية حول “نظام إدارة المحتوى WordPress”

بقلم فطومة حيدر
وزارة العدل: تنظيم دورة تكوينية حول “نظام إدارة المحتوى WordPress”
وزارة العدل
  • 118
  • 0

أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد، عن تنظيم دورة تكوينية عن بعد حول موضوع نظام إدارة المحتوى “WordPress”وذلك في إطار دعم قطاع العدالة بالجزائر.

وستنظم هذه الدورة التكوينية عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع الشريك الأوروبي والخبرة الفرنسية “Expertise France”.لفائدة 8 مهندسين في الإعلام الآلي مجتمعين بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، إبتداءا من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=988056
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر