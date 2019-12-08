وزارة العدل تنفي تعرض “شمس الدين لعلامي” لسوء المعاملة بمؤسسة إعادة التربية ببرج بوعريريج

كذّبت وزارة العدل تعرض شمس الدين لعلامي المدعو إبراهيم “للتعذيب “وسوء المعاملة داخل مؤسسة إعادة التربية والتاهيل ببرج بوعريريج.

وحسب بيان للوزارة، فنفت الوزارة جملة وتفصيلا ما تناولته بعض العناوين الصحفية ليوم 27 نوفمبر 2019.

وتؤكد الوزارة أنها أجرت التحريات اللازمة بشأن الأخبار المنشورة التي أثبتت عدم تعرض هذا المحبوس لسوء المعاملة.

وأنه قد دخل المؤسسة العقابية وهو يشتكي من آلام في اليد والركبة وأن الفحص الإشعاعي الذي أجري أثبت وجود كسر على مستوى مشط اليد .

وأضاف البيان، أنها الوقائع التي يؤكدها طبيب المؤسسة الذي أوضح أن الآلام في الركبة والكسر في اليد كان سابقا للدخول إلى المؤسسة العقابية.

كما أن المحبوس استفاد من العناية الطبية اللازمة كما تقرر عرضه على طبيب مختص في جراحة العظام، وأنه حاليا يتمتع بصحة جيدة.