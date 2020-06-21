وزارة العدل تنفي تعنيف المحبوس بوساحة زكريا في سجن عنابة

فندت وزارة العدل، تعرض المحبوس بوساحة زكريا إلى ما وصف بالتجاوزات المرتكبة في حقه بمؤسسة إعادة التأهيل البوني بعنابة.

وجاء في بيان للوزارة، أمس السبت: “نشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 8 جوان 2020، بيانا حول تعرض المحبوس بوساحة زكريا إلى ما وصف بالتجاوزات المرتكبة في حقه بمؤسسة إعادة التأهيل البوني”.

وأضاف بيان وزارةة العدل: “ومن هذه التجاوزات، حسبما نشرته وسائل التواصل، تعرض المعني إلى ضغوطات نفسية وممارسات تعنيفية و حرمانه من الإتصال هاتفيا بعائلته وخرقا للإجراءات المعمول بها في مجال زيارة المحامين”.

وأورد البيان، أنه ومن أجل تسليط الضوء على هذه الإداعاءات، قام النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بالتحري في الموضوع.3

وخلص التحري، بعدالتنسيق مع منظمة المحامين لناحية عنابة، وبعد سماع المحبوس المعني على محضر من طرف مدير المؤسسة العقابية، نفى فيه المعني نفيا مطلقا تعرضه إلى أي نوع من سوء المعاملة داخل المؤسسة.

وفيما يتعلق بعدم إتصال المحبوس بعائلته، فإنه لم يتقدم بطلب في هذا الشأن لا شفاهة ولا كتابة بسبب أنه لا يحوز على رقم هاتف العائلة وقد طلب من المحامين إحضاره له، حسب ذات البيان.

وأكد البيان في الأخير، إن نتائج التحريات خلصت بأن كل الإداعاءات لا أساس لها من الصحة في الواقع.