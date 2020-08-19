وزارة العدل توثق صفحتيها على التويتر وفايسبوك رسميا

الوطني
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وزارة العدل توثق صفحتيها على التويتر وفايسبوك رسميا
بقلم عبد الرحمن سالمي

وثقت وزارة العدل صفحتيا على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفايسبوك  اليوم بصورة رسمية.

وحسب بيان لوزارة العدل على صفحتها الرسمية على الفايسبوك فإن  الصفحتين قد تم توثيقهما من خلال إضافة الشارة الزرقاء  التي تظهر مع اسم الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذا الغجراء جاء من اجل ضمان سلامة التعامل مع متصفحي  حسابيها وحتى يتسنى  لهم الوصول إليهما بسهولة.

وأضاف البيان أنه وفي ظل  الانتشار الواسع للأخبار والمعلومات الخاطئة المنسوبة  إلى الجهات الرسمية صار ضروريا  لمتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي تقصي مصدر المعلومة  والتحقق من أن الصحفة  هي الحساب الرسمي للجهة المعنية.


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