وزارة العدل توضح بخصوص حضور أحمد أويحيى جنازة شقيقه

أصدرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بيانا ردت فيه على تصريحات أطلقها صاحب قناة الحياة، هابت حناشي، حول الترخيص للمتهم أحمد أويحيى بالخروج من السجن وحضور جنازة شقيقه المحامي العيفة رحمه الله.

وتحدث بيان وزارة العدل، عن تصريحات أطلقها صاحب حصة “بوليتيك”، حول مسألة الترخيص للمتهم المحبوس أحمد أويحيى حضور جنازة شقيقه.

وقال رد وزارة العدل، إن منشط الحصة تساءل حول الترخيص وإن كان منحه لأويحيى بمثابة حق أو امتياز استفاد منه المحبوس دون غيره.

ووصفت وزارة العدل رد ضيف الحصة بغير الموضوعي، قبل أن تؤكد بأن هذا الترخيص إجراء قانوني منصوص عليه في المادة 56 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.

وشددت وزارة العدل على أن هذا الإجراء معمول به دائما من الناحية العملية واستفاد منه العديد من المحبوسين، وهو في ذلك يخضع طبقا للنص المذكور للسلطة التقديرية للقاضي المختص.

وكشفت ذات الهيئة، أن الترخيص للمحبوس أحمد أويحيى كان بأمر من النيابة العامة بعد طلب مرفوع من طرف دفاعه وفق الأشكال القانونية.