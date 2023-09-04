وزارة العدل توضح بخصوص صفحتيها على “فايسبوك” و”تويتر”

أوضحت وزارة العدل، في بيان لها، اليوم الإثنين، بأن صفحتيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تويتر” والـموثّقتين بالشارة الزرقاء هما الصفحتين الرسميّتين لها.

وأضاف ذات البيان، أن الوزارة تتبرّأ من أيّ صفحات أخرى مفتوحة باسم عبد الرشيد طبـّي، وزير العدل، حافظ الأختام.

كما تعلم بأن الوزير لا يملك صفحة باسمه الشخصي.

وأوضحت الوزارة أنها تحتفظ بحسن التواصل عبــر صفحاتنا الرسميّة مع الـمواطنين الذين تفاعلوا بحسن نيّة مع هذه الصفحة.