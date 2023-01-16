وزارة العدل توظف.. وهذه المناصب المطلوبة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن إطلاق مسابقة توظيف في أسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن المسابقة تخص توظيف 14 أمين قسم ضبط و14 أمين ضبط و13 معاون أمين ضبط وستة أعوان أمانة الضبط، 3 متصرفين رئيسيين ومهندس رئيسي في الإعلام الآلي و6 مهندسين في الإعلام الآلي، وكذا مهندس دولة في السكن والعمران ومتصرف ومهندس معماري ومترجم و3 مساعدي مهندس في الإحصائيات.

كما تخص المسابقة أيضا توظيف 4 مساعدي مهندس في الإعلام الآلي وتقنيين ساميين في الإعلام الآلي ومحاسبين إداريين رئيسيين.

وأوضح بيان ذات الهيئة، بأن المسابقة تشمل أيضا توظيف 5 كتاب وعوني حفظ بيانات وملحقين رئيسيين للإدارة.

ونوهت وزارة العدل في الآخير إلى أن آجال استلام ملفات المترشحين حددت بـ 15 يوما ابتداء من يوم 16 جانفي.