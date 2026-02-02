وزارة العدل توظف

أعلنت وزارة العدل، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، تنظيم مسابقة توظيف في المجالس القضائية.

وحسب بيان للوزارة، فإن المسابقة تهدف للتوظيف في 171 منصب عمل مقسمة على 3 رتب إدارية.

وتشمل المناصب المعلن عنها توظيف 60 مهندس دولة في الإعلام الآلي، و54 متصرفًا، و57 محاسبًا إداريًا.

ويتضمن ملف الترشح طلبًا خطيًا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين، إلى جانب مجموعة من الوثائق الأخرى.

ويجب على المترشحين إرسال أو إيداع ملفات الترشح في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان، بمقر المجالس القضائية.