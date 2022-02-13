وزارة العدل تُبرمج عمليات تكوينية لفائدة القضاة

كشفت وزارة العدل، عبر بيان لها نشرته اليوم الأحد، عن العمليات التكوينية المبرمجة بالجزائر لفائدة القضاة من 13 إلى 17 فيفري 2022.

وحسب بيان لوزارة العدل ستشارك قاضية من مجلس قضاء وهران، في هذه العمليات التكوينية، من خلال حضورها لندوة إقليمية عبر الأنترنت يومي 16 و 17 فيفري 2022.

ويأتي ذلك، لإطلاق نتائج المشروع الذي تبنته منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. حول “حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي 2010- 2020”.

كما جاءت هذه المشاركة، في إطار التعاون مع منظمة المرأة العربية لعام 2020،

كما ستشكل هذه الندوة فرصة لإبراز جهود الجزائر في مجال النهوض بحقوق المرأة. من خلال الدراسة القيمة التي قامت بإعدادها القاضية والتي تناولت في دراستها القوانين الصادرة. ومدى ملائمتها مع حقوق المرأة الإنسانية التي أقرتها مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وكذا ما توصل إليه القضاء الجزائري أثناء الفصل في القضايا التي طرحت. والتي كانت المرأة طرفا فيها في مختلف المجالات.

كما قدمت مجموعة من التوصيات للنهوض بحقوق المرأة الإنسانية.

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