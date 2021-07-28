وزارة العدل تُطلق حملة تلقيح واسعة بمختلف المصالح التابعة لها

أعلنت وزارة العدل، أن عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، تجري على مستوى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية والإدارة المركزية والمؤسسات الإدارية التابعة للقطاع، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الصحة.

وحسب بيان للوزارة، تشمل هذه العملية كلا من القضاة وموظفي أمانات الضبط والأسلاك المشتركة وكذا موظفي إدارة السجون.

وتدخل هذه العملية في إطار مجهودات وزارة العدل لمواجهة هذه الجائحة وحماية العاملين بها بهدف ضمان استمرار الخدمات المرفقية بما يخدم مصلحة كل مرتادي المرافق القضائية وصحتهم.