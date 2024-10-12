وزارة العدل تُطلق مسابقة توظيف

أعلنت وزارة العدل، عن الحساب الرسمي لدفع تكاليف المشاركة في الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم “الترجمان الرسمي”.

وحسب بيان للوزارة، سيتم إجراء دورة ثانية للالتحاق بمهنة المترجم “الترجمان الرسمي”، يوم 9 نوفمبر 2024 بمعهد الترجمة بوزريعة - جامعة الجزائر 2”.

ويتم دفع تكاليف المشاركة في الدورة الثانية للمسابقة المقدرة بـ5000 دج، عبر الحساب المفتوح لدى الخزينة الولائية بإسم العون المحاسب لجامعة الجزائر 2 وهو:

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