وزارة العدل تُنظم دورة تكوينية حول مساعدة ضحايا الجرائم

تنظم وزارة العدل، بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAP، دورة تكوينية بالمدرسة العليا للقضاء، حول”مساعدة ضحايا الجرائم”.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، تنظم هذه الدورة إبتداء من 25 وإلى غاية 28 أكتوبر 2020، لفائدة 04 قضاة.

وينشط هذه الدورة، كل من ايت زاي نادية، محامية ومختصة في التكفل بالجمعيات النسائية والقصر والفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وخبيرة نفسانية.

وتهدف هذه الدورة إلى تحسين طرق مساعدة ضحايا الجرائم، خاصة النساء والقصر المتضررين منها.

ومن جهة أخرى، وفي إطار التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، سيشارك 5 قضاة بمقالات في المنتدى القانوني الرقمي للقوانين الإفريقية.

ويشكل تنظيم هذا المنتدى فرصة لعرض مناقشة المستجدات القضائية والاجتماعية القانونية، وهو يعني أساسا كل ما هو مستجد في شتى فروع القانون سواء العام أو الخاص.

ويفتح المجال لطرح المواضيع القانونية التي تتعلق بكل دولة على حدى، والمشاريع التي بصدد الانجاز من قبل المؤسسة.

كما يفسح هذا المنتدى الفرصة للحديث عن الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للمستجدات القانونية التي تشهدها الدول الشريكة للمؤسسة.