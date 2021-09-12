وزارة العدل تُنظم عدة نشاطات تكوينية هذا الشهر

تنظم وزارة العدل عن طريق إدارة البرنامج وبالتنسيق مع المتعامل البلجيكي IBF ممثلا في الهيئة “وحدة الدعم”، نشاطات تكوينية عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إن برنامج النشاطات التكوينية سيكون كما يلي:

تنظيم ورشة للتفكير في حوار بين الجمعيات والفاعلين في المجال القضائي حول موضوع “مساعدة ضحايا الجرائم”، لاسيما النساء والفئات الضعيفة منهم القُصر، من 13 إلى 14 سبتمبر 2021.

ويحضر هذه الورشة، 45 مشاركا منهم قضاة، وممثلو الوزارات المعنية، والدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمحامين، والوسطاء القضائيين، والجمعيات الناشطة في المجال القضائي.

وسينشط الأشغال الخبيران اسارج بورتيلي وأيت زاي نادية.

كما سيتم تنظيم دورة تكوينية لفائدة 25 خبيرا قضائيا من 13 إلى 14 سبتمبر 2021، حول موضوع “أساسيات الخبير القضائي وأسباب بطلان تقرير الخبرة القضائية”.

بالإضافة إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة 26 خبيرا قضائيا من 15 إلى 16 سبتمبر 2021، حول موضوع “أخلاقيات مهنة الخبير”.

وكذا دورة تكوينية لفائدة 25 خبيرا قضائيا من 20 إلى 23 سبتمبر 2021، حول موضوع “طرق تقييم العقار، تحديد المساحات، تقييم المباني الخاصة”.

وسينشط أشغال هذه الدورات لفائدة فئة الخبراء، الخبير الفرنسي دومنيك أوكلار.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb