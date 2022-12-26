وزارة العدل تُنظم ندوة بحثية عبر الإنترنت

تُنظم وزارة العدل عن طريق مركز البحوث القانونية والقضائية، ندوة بحثية عبر الإنترنت حول موضوع “سلطة القاضي في تحديد وتعديل المحتوى التعاقدي من حيث الأجل”.

وحسب بيان للوزارة، يتم تنظيم هذه الندوة، يوم غد الثلاثاء، من تنشيط سيدومو ياسين، قاضي باحث بمركز البحوث القانونية والقضائية.

وتهدف هذه الندوة إلى تحليل أهم النقاط التي تتركز عليها سلطة القاضي في تحديد وتعديل المحتوى التعاقدي من حيث الأجل. وتقدير مدى رقابة المحكمة العليا عليه عند ممارسته لهذه السلطة.

وتتعلق الإشكالية التي تطرح في الندوة بتحديد إلى أي مدى يمكن للقاضي أن يحدد ويعدل المحتوى التعاقدي من حيث الأجل. وهل يخضع لرقابة المحكمة العليا عند ممارسته لهذه السلطة.