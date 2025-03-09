وزارة العدل تُنظم يوما تكوينيا لفائدة مُوظفيها غدا

برمجت وزارة العدل، عملية تكوينية لفائدة الموظفين، يوم غد الإثنين، حول موضوع “رقمنة وتنظيم وتسيير الأرشيف القضائي”.

وجاءت هذه العملية التكوينية، حسب بيان لوزارة العدل، في إطار التعاون مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.

وسيشارك 100 موظف من الجهات القضائية، في هذ اليوم التكويني، الذي سيتم تنظيمه عن بعد.

ويهدف اليوم التكويني، إلى تطوير مهارات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة الأرشيف وتنمية معارفهم المكتسبة. بما يسمح بتنظيم محكم في مسار حياة الوثيقة وأرشفتها وإجراءات رقمنتها وتسييرها إلكترونيا.