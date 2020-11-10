وزارة العدل تُنظم 3 دورات تكوينية لفائدة القضاة والإطارات

تنظم وزارة العدل، بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAP، ثلاثة دورات تكوينية بالمدرسة العليا للقضاء، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 نوفمبر 2020.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، تتعلق الدورة التكوينية الأولى، حول “العقود التجارية الدولية”، وستنظم من 08 إلى 11 نوفمبر 2020، بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة 14 قاضيا.

وتهدف هذه الدورة إلى مواكبة ما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال العقود الدولية، وما تثيره من إشكالات قانونية وقضائية على المستوى الدولي.

وتتعلق الدورة التكوينية الثانية، حول “المنازعات العقارية والتعمير”، وسيتم تنظيمها من 09 إلى 11 نوفمبر 2020، بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة 16 قاضيا.

وتهدف هذه الدورة إلى تحسين معارف القضاة في مجال المنازعات العقارية بصفة عامة، وتعريفهم بأهمية التمييز بين المنازعات المتعلقة بالعمران والمنازعات المتعلقة بالتعويض عن أضرار البناء.

كما تهدف هذه الدورة، إلى تحيين معارف المعنيين، في مجال المنازعات المتعلقة بالترقية العقارية.

وستنظم الدورة الثالثة، حول “مسار تعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة”.

وسيتم تنظيم هذه الدورة التكوينية، من 09 إلى 12 نوفمبر 2020، بالمدرسة العليا للقضاء، لفائدة 16 أمين عام و 04 إطارات.

وتهدف هذه الدورة إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية، وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط.

وكذا إدراج حسن التفكير في المناهج الجيدة في تحضير الصفقة العمومية والتساؤلات المتعلقة بها، واختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية.

بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين يمكن الاستعانة بهم كمكونين في المجال.

هذا وفي إطار التعاون مع الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتسيير والمعهد المصري للحوكمة والتنمية المستدامة، سيشارك إطار في ملتقى عبر الانترنت حول “الخبرة المصرية في مجال تنظيم جائزة التميز الحكومي” يوم 12 نوفمبر 2020.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز و تشجيع روح الإبداع والمنافسة فيما بين الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة، ومناقشة التجربة المصرية بغرض مشاركتها مع الدول الإفريقية الأخرى.