وزارة العدل.. جائزة تكريمية لأحسن موظف ورفع التجميد عن الترقيات

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه تقرّر هذه السنة ولأول مرة استحداث جائزة تكريمية لأحسن الموظفين. فضلا على الشروع في تجسيد إجراءات الترقية وفق برنامج سنوي. إثر قرار الحكومة برفع التجميد عن الترقيات في مختلف أسلاك الموظفين علاوة على الإجراءات. التي تم إتخاذها للتكفل بالجانب السكني لهم.

وتأتي المبادرة، في إطار تشجيع الكفاءات وبث روح المنافسة في سبيل تقديم خدمة عمومية راقية تستجيب لتطلعات المواطن.

وفيما يتعلق بمنحة التحصيل، قال الوزير، يجدر التنويه بالارتفاع الذي شهدته بفضل المجهودات المبذولة ويجب أن يقابل ذلك الحرص على تحسين الأداء الوظيفي والاستجابة لانشغالات

المواطن وتقديم خدمات نوعية له.