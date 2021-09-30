وزارة العدل: دورة تكوينية حول “تحديث نظام تسيير الموارد البشرية”

تنظم وزارة العدل الدورة تكوينية رقم 13 والأخيرة حول موضوع “تحديث نظام تسيير الموارد البشرية”، بالتنسيق مع المتعامل البلجيكي “IBF”، ممثلا في وحدة الدعم.وذلك في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر.

وحسب الوزارة، فسيشارك في هذه الدورة 22 مشاركا، يومي 3 و4 أكتوبر. وستنشط عن بعد انطلاقا من فرنسا مع الخبيرة “كريستين تريقوي” ، المسخرة من طرف الشريك الأوروبي.

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