وزارة العدل: دورة تكوينية حول تطبيق برنامج الكشافة الإسلامية داخل الوسط العقابي

أشرف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على افتتاح الدورة التكوينية، حول تفعيل وتطبيق البرنامج التحفيزي للكشافة الإسلامية بالوسط العقابي.

وحسب بيان وزارة العدل، فقد تم الافتتاح بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة.

وشارك في الدورة، 27 موظفا يمثلون أخصائيين نفسانيين ورؤساء أجنحة الأحداث، ورؤساء أجنحة النساء، ورؤساء مصالح إعادة الإدماج بالمؤسسات العقابية.

وتم اختيار ثلاثة مراكز لإعادة تربية وإدماج الأحداث، بالإضافة إلى خمسة مؤسسات عقابية بها أجنحة للنساء وللأحداثّ، كمؤسسات نموذجية

وتم تأطير هذه الدورة من طرف قيادات مختصة في التكوين والتدريب بالقيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية.

إضافة لمؤطرين من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.

ويكمن الهدف من هذه الدورة التكوينية في دعم قدرات المشاركين وتأهيلهم لتنفيذ البرنامج التحفيزي للكشافة الإسلامية الجزائرية، بالمؤسسات النموذجية.

وهذا من أجل العمل على تعميم هذا البرنامج على كافة أجنحة الأحداث والنساء.

للتذكير، تعرف المؤسسات العقابية، مساهمة كبيرة من فعاليات المجتمع المدني.

وتنشط بالمؤسسات العقابية 196 جمعية في مختلف الميادين العلمية، الثقافية، الخيرية، الرياضية.