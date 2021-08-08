وزارة العدل: فتح باب الترشح للقضاة لرئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة العدل، عن فتح باب الترشح لفائدة القضاة لرئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لجامعة الدول العربية

وحسب بيان لوزارة العدل، فإن الإجراء جاء في إطار تعزيز تواجد الجزائر في المنظمات الدولية. حيث تم فتح باب الترشح لفائدة القضاة لرئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لجامعة الدول العربية. وذلك تنفيذا لأحكام المادة 6 الفقرة 1 من النظام الداخلي للفريق التي تنص على أنه: “يعين مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رئيسا لفريق الخبراء من بين مرشحي الدول من ذوي الخبرة والتخصص في مجال مكافحة الإرهاب، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة”.

وأضاف البيان، أنه على القضاة العاملين بالمجالس القضائية والمحكمة العليا، الذين لهم خبرة في مجال مكافحة الإرهاب والراغبين في الترشح لرئاسة فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب. تقديم طلب ترشحهم مرفقا بعنوان بريدهم الإلكتروني ورقم هاتفهم الشخصي. لدى الجهة القضائية التي يعملون بها. وذلك قبل يوم الخميس 12 أوت 2021.