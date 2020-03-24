وزارة العدل: لم نسجل أية إصابة بفيروس كورونا بجميع المؤسسات العقابية

كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية.

وجاء في بيان للوزارة: “عكس ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تعلم وزارة العدل، أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية، عبر كافة التراب الوطني”.

ويأتي ذلك، بفضل التدابير الاستباقية المتخذة، واستمرار حالة اليقضة القصوى إزاء هذه العدوى، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، يضيف البيان.

وأورد ذات البيان، أنه قد تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية، وهذا منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر.

ويأتي ذلك، عن طريق منع أي اتصال، قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين، يضيف البيان.