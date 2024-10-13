وزارة العدل: هام بخصوص المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن دفع تكاليف المشاركة في الدورة الثانية للمسابقة الوطنية. للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، والمقدرة بـ 5000 دج سيكون في الحساب المفتوح لدى الخزينة الولائية. باسم العون المحاسب لجامعة الجزائر 2.

وكانت وزارة العدل في إعلان لها المؤرخ في 25 سبتمبر 2024 المتضمن الإعلان على النتائج النهائية للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم- الترجمان الرسمي -دورة جوان 2024- والتي ذكَّرت فيه بإجراء دورة ثانية يوم 9 نوفمبر 2024 بمعهد الترجمة بوزريعة – جامعة الجزائر 2.

يشار أن الدورة الثانية مفتوحة في حدود 225 منصباً، وستكون التسجيلات الأولية بالمنصة الالكترونية من 06 إلى 12 أكتوبر 2024. وإيداع الملفات على مستوى الجهات القضائية سيكون من 13 إلى 20 أكتوبر 2024.