وزارة العدل.. هذا جديد استخراج صحيفة السوابق القضائية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنه بامكان المواطنين استخراج صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 03) عن طريق استظهار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر الوطني البيومتري أو رخصة السياقة البيومترية.

وجاء في بيان الوزارة “في إطار مواصلة تبسيط الإجراءات وتحسين أداء المرفق القضائي تُعلم وزارة العدل المواطنين. أنه بإمكانهم الحصول على صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 03) الخاصة بهم بمجرد استظهار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. أو جواز السفر الوطني البيومتري أو رخصة السياقة البيومترية، دون تقديـم أية وثائق إدارية أخرى”.

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