وزارة العدل: 1983 محبوسا تحصل على البكالوريا بنسبة 45.65 بالمائة

كشفت وزارة العدل، أن عدد المحبوسين الناجحين في شهادة البكالوريا بلغ 1983 ناجحا بنسبة 45.65 بالمائة. منهم 1927 ناجحا من فئة الرجال بنسبة 45.31 بالمائة و56 ناجحة من فئة النساء بنسبة 61.54 بالمائة.

وحسب بيان للوزارة، فقد سجل إرتفاع في عدد الناجحين بـ 554 ناجحا مقارنة بدورة 2020. وقد تم تسجيل هذه السنة 4344 محبوسا ممتحنا في شهادة البكالوريا. بزيادة تفوق 35.87 بالمائة مقارنة بدورة 2020، منهم 4253 رجال و91 نساء، موزعين على مستوى 47 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية .

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل أكبر عدد من الناجحين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل المنيعة بـ 187 ناجحا. وبالنسبة لأعلى معدل لفئة الرجال، فقد سجل بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل الشلف بـمعدل 17,21. أما بالنسبة للنساء، فلقد سجل أحسن معدل بمؤسسة إعادة التربية عين تادلس مستغانم بـ 16,75