وزارة العدل: 21 محبوسا بسجن “تازولت” يتحصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

تمكن 21 محبوسا بـمؤسسة إعادة التربية وإعادة التأهيل تازولت من نيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.

وحسب بيان لوزارة العدل، فإن العملية جاءت في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل والمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجامعة التكوين المتواصل.

والتي تتضمن تكوين المحبوسين الحاصلين على شهادة البكالوريا، حيث تم مناقشة تسعة مذكرات تخرج لواحد وعشرين محبوس، بـمؤسسة إعادة التربية وإعادة التأهيل تازولت بتاريخ 12 أكتوبر الفارط بالتنسيق مع جامعة التكوين المتواصل فرع باتنة، و ذلك تحت إشراف أساتذة جامعيين.

وأضاف البيان، أن عناوين المذكرات التي تمت مناقشتها كالتالي:

-العلامات التجارية للتشريع الجزائري وحمايتها.

-فاعلية النظام البنكي والمصرفي.

-تمويل التجارة الخارجية عن طريق الاعتماد المستندي.

جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01.

-المحررات الالكترونية.

-التحكيم التجاري الدولي.

-الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية البيئة.

-الإدارة الإستراتيجية.

-العقود الإدارية.

ولقد أسفرت نتائج التقييم على تحصل محبوس واحد على علامة 17/20 و03 محبوسين على علامة 16.5/20 و17 محبوسا على علامة 16/20، أي بتقدير جيد جدا، ونيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA).