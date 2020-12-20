وزارة العدل: 5 محبوسين ينالون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تخصص قانون الأعمال

ناقش 5 محبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو، مذكرات التخرج الخاصة بهم وذلك يوم 15 ديسمبر بتخصص قانون الأعمال.

يأتي هذا في إطار الإتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجامعة التكوين المتواصل.

وحسب البيان الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، فقد جرت المناقشة تحت إشراف أساتذة جامعيين.

وبعد العرض الذي قدمه كل محبوس والمناقشات، أسفرت نتائج التقييم على حصول جميع الطلبة المحبوسين على 20/16 بتقدير جيد جدا.

ونال المحبوسون الخمسة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA).

وكانت عناوين مذكرات التخرج، عقد البيع الإلكتروني بالتشريع الجزائري، حماية البيئة البحرية من التلوث، والحماية القانونية للعلامة التجارية بالتشريع الجزائري.