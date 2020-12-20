وزارة العدل: 5 محبوسين ينالون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تخصص قانون الأعمال

الوطني
  • -
  • 0
وزارة العدل: 5 محبوسين ينالون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تخصص قانون الأعمال
بقلم نسرين محفوف

ناقش 5 محبوسين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو، مذكرات التخرج الخاصة بهم وذلك يوم 15 ديسمبر بتخصص قانون الأعمال.

يأتي هذا في إطار الإتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجامعة التكوين المتواصل.

وحسب البيان الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، فقد جرت المناقشة تحت إشراف أساتذة جامعيين.

وبعد العرض الذي قدمه كل محبوس والمناقشات، أسفرت نتائج التقييم على حصول جميع الطلبة المحبوسين على 20/16 بتقدير جيد جدا.

ونال المحبوسون الخمسة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA).

وكانت عناوين مذكرات التخرج، عقد البيع الإلكتروني بالتشريع الجزائري، حماية البيئة البحرية من التلوث، والحماية القانونية للعلامة التجارية بالتشريع الجزائري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=937299

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com