وزارة العلاقات مع البرلمان تُفنّد تصريحات نُسبت للوزيرة بخصوص الإنتخابات!

فنّدت وزارة العلاقات مع البرلمات تصريحات نسبت للوزيرة نجيبة جيلالي، بخصوص الإنتخابات المقبلة.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وعلى إثر تداول منشور عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحًا منسوبا زورا وبهتانا إلى الوزيرة نجيبة جيلالي بخصوص الانتخابات القادمة. فإن الوزارة تؤكد أن هذا التصريح مفبرك ولا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن الوزيرة بأي شكل من الأشكال.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه المنشورات المضللة تهدف إلى نشر البلبلة والتشويش على الرأي العام. وعليه وجب تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

وأكدت الوزارة أن تصريحات الوزيرة ونشاطاتها، وكذا أخبار الوزارة وبياناتها إنما تؤخذ حصرا من الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة. وكذا صفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور