وزارة العمل: إعفاء المتقاعدين وذوي الحقوق من هذه الوثائق

أعلنت وزارة العمل، أنه تم في مجال التشغيل إعفاء المتقاعدين وذوي الحقوق من تقديم عدد من الوثائق.

يأتي هذا في إطار الإستراتيجية المسطرة لرقمنة وعصرنة القطاع، لمحاربة البيروقراطية وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتم إعفاء غير الأجراء من شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب CNAS للمؤمن له اجتماعيا والزوجة.

وهذا للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المباشر.

كما تم إعفاء غير الأجراء من تقديم شهادة ميلاد المؤمن له اجتماعيا و/ أو شهادة عدم انتساب CNAS لذوي الحقوق.

وهذا للاستفادة من معاش أو منحة التقاعد المنقول.

كما تم إعفاء أبناء الشهداء الأجراء وغير الأجراء من تقديم شهادة ابن الشهيد للاستفادة من معاش أو منحة تقاعد.

بالإضافة لإعفاء الأبناء الذكور المعاقين الذين بلغوا سن الرشد من تقديم نسخة من بطاقة المعاق للاستفادة من معاش التقاعد المنقول.