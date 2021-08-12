وزارة العمل: إلغاء مؤقت لإجبارية إيداع العطل المرضية في الآجال القانونية

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، في بيان لها، أنه قد تم اتخاد إجراءات لفائدة المواطنات والمواطنين المؤمن لهم إجتماعيا الأجراء وغير الأجراء والمتقاعدين. و ذلك في اطار سلسلة التدابير والتسهيلات المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما جاء في البيان، فإن الأمر يتعلق بالإجراءات المبينة أدناه:

1. بالنسبة للمؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS:

• تمديد الاستفادة من الأداءات العينية لفائدة المؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم إلى غاية 31 أوت 2021 وسيتم تجديدها إن اقتضت الضرورة ذلك.

• الإلغاء المؤقت لإجبارية إيداع العطل المرضية في الآجال القانونية.

• معالجة ملفات العطل المرضية على أساس الوثائق المودعة.

• الإلغاء المؤقت للمراقبة الإدارية للعطل المرضية ” المراقبة بالمنازل “.

• تعليق استدعاء ضحايا حوادث العمل والشهود كجزء من إجراءات معالجة ملفات حوادث العمل.

• مواصلة تسديد منح العجز وريوع حوادث العمل والأمراض المهنية المنتهية آجالها دون إجراء المراقبة الطبية.

2. بالنسبة للمؤمن لهم إجتماعيا وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS :

• تعليق إستدعاء المرضى للمراقبة الطبية وتفعيل إجراءات المراقبة الطبية عن بعد.

• توقيف تعليق منح التقاعد بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يجددوا ملفاتهم.

• تمديد آجال تقديم الأداءات إلى غاية 31 أوت 2021.

3. بالنسبة للمتقاعدين وذوي حقوقهم المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد، فهم غير ملزمين بتقديم شهادة الحياة أو مختلف الوثائق الإدارية إذ أن ملفاتهم سيتم تحيينها بصفة تلقائية حتى نهاية هذه الفترة.

للإشارة تضع الوزارة تحت تصرف المواطنين باقة متكاملة من الخدمات الرقمية تمكنهم من الحصول على مختلف الأداءات والخدمات عن بعد وتجنيبهم التنقل لمختلف المقرات، كفضاء الهناء للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء www.cnas.dz، فضاء المتقاعد للصندوق الوطني للتقاعدwww.cnr.dz، منصة ضمانكم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء https://damancom.casnos.dz/، ويبقى الموقع الالكتروني للوزارة www.mtess.gov.dz تحت تصرفكم لأي معلومات إضافية.