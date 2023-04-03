وزارة العمل.. بيان هام للمنظمات النقابية

كما وضعت وزارة العمل، تحت تصرف المنظمات النقابية المعنية المنصة الرقمية تمثيلية والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط:

https://tamthiliya.mtess.gov.dz

في حين، ذكرت أن المنظمات النقابية التي لا تقدم عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الأجل المحدد، يمكن أن تعتبر غير تمثيلية. وهذا وفقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون رقم 90 – 14 المؤرخ في 02 يونيو ..1990. المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

بيان حول منظمة نقابية تعتزم تنظيم احتجاجات

وأصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بيانا، حول منظمة كونفدرالية النقابات الجزائرية. والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية.

وجاء في بيان وزارة العمل “لقد سجلنا في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة”. وعبر شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساسا في الوظيفة العمومية. والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية. والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية. والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة لاسيما بتحسين القدرة الشرائية.

ولفتت الوزارة إلى انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى أن كونفدرالية النقابات الجزائرية. لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح بممارسة نشاطها بصفة قانونية. وهذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والعدل والمتمم.