وزارة العمل تتكفل بنقل ضحايا حرائق الغابات للعلاج بالخارج اليوم

أفادت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أنه سيتم بداية من اليوم الخميس نقل المصابين في الحرائق الأخيرة للعلاج بالخارج. على متن طائرة خاصة مرفقين بفريق طبي وشبه طبي جزائري تابع للمركز الإستشفائي الجامعي الدويرة للحروق الكبرى.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنها ستتكفل بنقل المصابين في الحرائق التي مست بعض الولايات شهر جويلية الماضي للعلاج خارج الوطن.وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتكفل التام بجرحى الحرائق.

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