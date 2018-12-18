وزارة العمل تدرج 16 دواءً جديدا قابلا للتعويض

القائمة تشمل الأمراض العقلية وطب الأعصاب

القائمة شملت أيضا الأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الدموي

أدرجت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لائحة جديدة من الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، والمقدر عددها بـ16 دواء في مختلف التخصصات الطبية كطب الأعصاب والأمراض العقلية.

وبموجب القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المتضمن قائمة التسميات الدولية المشتركة للأدوية، فتشمل القائمة الأدوية الخاصة بعلاج ارتفاع الضغط الدموي ومراض الشريان التاجي على شكل حبوب مغلقة، بمقدار 5 ميلغرام.

وتتضمن القائمة دواء «اميلودبين»، مقدرا 5 و10 ملغ، القابل للتعويض في حال المعاناة من ذات المرض، وذلك عند المرضى الذين كانوا محل مراقبة مسبقة.

كما تم إدراج أدوية أخرى في قائمة الأدوية المعوضة لدى الضمان الاجتماعي، والتي تشمل مضادات الصرع ومضادات الاختلاج، حيث لا تعوض إلا في حال وصفت من قبل طبيب متخصص في الأمراض العصبية.

أما فيما يخص دواء الأعصاب «ريفاستيغمين» مقدار 6 ملغ على شكل أقراص، فقد اشترطت الوزارة الوصية أن يكون تعويض الأدوية بوصفة من المصالح الاستشفائية المختصة بهذا المرض.

وتشمل طب الأعصاب أو الأمراض العقلية، كما يخضع تعويض هذا الدواء، للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر.

كما يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع دواعي استعمال «ريفاستيغمين»، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج كاستجابة المريض للدواء، وأدلة تحسن الوظائف العقلية، فضلا عن التقييم السريري.

وتضمنت قائمة تعويض الأدوية الجديدة، مهدئات الأعصاب التي تتضمن شروط التعويض الخاصة بها، إرفاق الملف الطبي، وتبرير الفائدة من مواصلة العلاج، وأن تكون موصوفة من قبل طبيب متخصص في الأمراض العقلية.