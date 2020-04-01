وزارة العمل ترسل قافلة تضامنية تضم مستلزمات طبية مختلفة للبليدة

أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق لقافلة تضامنية موجهة لسكان ولاية البليدة.

وأفادت وزارة العمل، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن القافلة التضامنية ضمت مساعدات تتكون أساسا من كممات، قفزات، ألبسة واقية، نظرات وبعض المستلزمات الطبية.

وأشارت الوزارة أن هذه المبادرة جاءت من أجل مساندة ومؤازرة سكان ولاية البليدة، والأطقم الطبية المرابطة التي تعمل بلا هوادة للتصدي لهذا الوباء وإنقاذ حياة المواطنين.

وذكر الوزير بالمناسبة، تضامن الدولة المطلق مع كل الشعب الجزائري في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية يوم أمس الثلاثاء.

كما نوه اوزير العمل بهذه المبادرة، التي تندرج في إطار التضامن مع سكان ولاية البليدة، مضيفا في ذات السياق أنها تعكس روح التلاحم والتآزر بين الجزائريين خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.