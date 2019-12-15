وزارة العمل تزف بشرى لمعاقي المناطق المعزولة

نقلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أنّ الدولة تخطط لجرد الأشخاص المعاقين بالمناطق المعزولة.

وكشف وزير القطاع، تيجاني حسان هدام، أنّ الدولة قررت تنظيم مهمة تقنية صحية على مستوى المناطق المعزولة في جنوبنا الكبير الهضاب العليا.

وهذا بهدف جرد وفحص الأشخاص المعاقين والتكفل بمنحهم الأعضاء الاصطناعية في أماكن سكناهم، حسب وصف الوزير، خلال إشرافه اليوم الأحد، على إفتتاح الصالون الأول للأجهزة الإصطناعية للمعاقين.

وأوضح تجاني أنّ قطاعه يبذل كل المجهودات لإزالة العوائق التي يواجهها الشخص المعاق في حياته اليومية والتي تمنعه من الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

للإشارة قام القطاع بتأهيل وتكوين أعوان الإستقبال في لغة الإشارة ولغة البراي من أجل دعم آليات الإتصال والتواصل مع هذه الفئة على مستوى كل الهيئات تحت الوصاية وطنيا ومحليا.

حيث تم تجنيد مستشارين متخصصين، وتخصيص شبابيك و رواق أخضر بهدف تقديم خدمة سريعة وفعالة للأشخاص ذوي الاعاقة، على مستوى 164 وكالة محلية عبر شبكة الوكالة الوطنية للتشغيل.