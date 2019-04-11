وزارة العمل تشرع في تحيين ملفات تأسيس النقابات

شرعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، في تحيين الملفات المتعلقة بتأسيس النقابات المودعة لدى المصالح المختصة بالوزارة.

وأعلن بيان من الوزارة، عن انطلاق استدعاء المعنيين وفق رزنامة لقاءات تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض.

وتسمح هذه اللقاءات، لاسيما بمرافقة المعنيين من أجل رفع التحفظات ومطابقة ملفاتهم لتشريع العمل الساري المفعول.

ويهدف هذا الإجراء –حسب ذات البيان- إلى تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس المنظمة النقابية، لممارسة الحق النقابي.

وفي هذا الصدد، تم إلى يومنا هذا، تم تحيين 6 طلبات بغرض التسجيل.