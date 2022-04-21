وزارة العمل تصدر بيانا حول منظمة نقابية تعتزم تنظيم احتجاجات
أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بيانا اليوم الخميس حول منظمة كونفدرالية النقابات الجزائرية. والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية.
وجاء في بيان وزارة العمل “لقد سجلنا في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة. وعبر شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة أساسا في الوظيفة العمومية. والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية. والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية. والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية بهدف المطالبة لاسيما بتحسين القدرة الشرائية
ولفتت الوزارة إلى انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى أن كونفدرالية النقابات الجزائرية. لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها والذي يسمح بممارسة نشاطها بصفة قانونية. وهذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والعدل والمتمم.
ونوهت الوزارة إلى أن التنسيقية النقابية المسماة النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية. ليست منظمة نقابية معترف بها وفقا لأحكام القانون. وبالتالي فان أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي.
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وزير العمل: توزيع 5 آلاف بطاقة شفاء على المستفيدين من منحة البطالة
كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لملف الشغل. وبسبب تراجع مناصب الشغل رئيس الجمهورية أقر منحة البطالة.
وكشف وزير العمل اليوم الخميس، أنه تم تحديد 28 مارس يوم خاص للبطالين. مضيفا أن المستفيدين من منحة البطالة سيستفدون ايضا من بطاقة الشفاء. حيث سيتم توزيع أكثر من 5 آلاف بطاقة.
كما أشار وزير العمل إلى أن عدد ملفات منحة البطالة المقبولة بلغ 640922 إلى غاية 31 مارس 2022. من اصل 1.299.718 مسجل على مستوى المنصة الالكترونية. مشيرا في ذات السياق، إلى أن منحة البطالة تسير بشكل عادي جدا، وقد تم صب أول مبلغ للمستفدين منها في 28 مارس الفارط، وسيتم صب المبلغ الثاني في 28 أفريل الجاري.
كما أشار شرفة، إلى أنه فيما يخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقد تم إلى غاية 15 أفريل إدماج 186957 منتسب في مناصب عمل دائمة. وسيضاف إليهم 45714 منتسب سيتم إدماجهم في رتبة مستشار بيداغوجي على مستوى قطاع التربية الوطنية. تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية ليصل العدد الإجمالي للمدمجين قريبا أزيد من 232671. من بين 326181 شاب معفي بالإدماج في المؤسسات والإدارات العمومية . أي بنسبة 71 بالمائة.
أما بالنسبة للقطاع الإقتصادي، فقد تم إدماج 3629 مستفيد. منهم 2391 في القطاع العام و1238 في القطاع الخاص 41029 عقد ساري المفعول.