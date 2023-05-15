وزارة العمل تصدر بيانا هاما للنقابات

كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن القانون رقم 02-23 المؤرخ في 5 شوال 1444 الموافق لـ 25 أفريل 2023. المتعلق بممارسة الحق النقابي قد تم نشره في الجريدة الرسمية.

وحسب بيان لوزارة العمل، فإنه قد تم بموجب القانون إلغاء القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وبناء على ذلك يتعين على المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون رقم 90-14 الملغى. مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد لا سيما أحكام المادة 38 منه. وإرسالها إلى وزارة العمل مديرية علاقات العمل للدراسة وإبداء الرأي في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. أي خلال الفترة الممتدة من 2 ماي 2023 إلى 2 نوفمبر 2023.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات تخضع لأحكام القانون رقم 23-02 سالف الذكر. لا سيما أحكام المواد من 28 إلى 36 منه.