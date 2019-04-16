وزارة العمل تعرض تجارب الجزائر الرامية للقضاء على البطالة بالقاهرة

أبرز الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية علاقات العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة.

كما عرض محمد خياط، خلال تدخله في أشغال الدورة، ممثلا لوزير العمل تيجاني هدام، تجارب الجزائر الرامية إلى القضاء على البطالة وتجسيد العمل اللائق وترقية الحوار الاجتماعي وتسهيل إدماج الشباب والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة.

مشيرا إلى أهمية التحديات التي يعرفها عالم الشغل خاصة في ظل إتساع دائرة الثورة الرقمية وظهور أنماط جديدة للعمل.

وحسب بيان للوزارة، تناقش أشغال الدورة عددًا من البنود المهمة لاسيما منها منها، تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية حول “علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة”.

وتقريرا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2018، بالإضافة إلى مناقشة المسائل المالية والإدارية للمنظمة.

كما سيتطرق مجلس الإدارة الى مشروع جدول أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربى في أفريل 2020، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوى للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى جنيف 2019 .