وزارة العمل تفنّد رفع التعويض الشامل لبطاقة الشفاء إلى 100 بالمائة لفائدة ست قطاعات وزارية

فنّدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي خبر رفع التعويض الشامل لبطاقة الشفاء إلى 100 بالمائة لست قطاعات وزارية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وتفيد الأخبار المغلوطة رفع التعويض الشامل لبطاقة الشفاء إلى 100% لفائدة ست قطاعات وزارية.

وأضاف البيان، أن الوزارة تفند كافة المعلومات الواردة في المقالات الصحفية المتداولة.

كما تنفي إدخال أي تعديلات على نظام بطاقة الشفاء تلزم بموجبها الصيدليات بمنح الدواء مجانيا لحاملي بطاقة الشفاء.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى استيقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقطاع من مصدرها عبر الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة، للتحري عن مصدر المعلومة والتحقق والتأكد منها قبل نشرها والتداول بشأنها، تفاديا لتغليط الرأي العام.